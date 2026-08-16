Бельгія не змогла приборкати масштабну лісову пожежу, вогонь поширюється далі

Лісова пожежа, яка днями спалахнула в найбільшому природному заповіднику Бельгії Гоес-Фенн, у неділю охопила вже близько 3000 гектарів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv з посиланням на місцеву владу.

У неділю регіональний уряд Валлонії повідомив, що за добу площа пожежі зросла більш ніж удвічі, охопивши близько 3000 гектарів.

Протягом ночі у Гоес-Фенн було мобілізовано понад 250 пожежників та інших працівників аварійно-рятувальних служб, але "умови залишаються складними".

Як зазначили в місцевій владі, складний рельєф місцевості в цьому регіоні не дозволяє пожежникам службам боротися з вогнем зблизька, використовуючи звичні методи.

Деяким жителям комун Зурбродт і Бютгенбах було наказано евакуюватися. За даними бельгійських ЗМІ, йдеться про 600 осіб.

Іншим мешканцям цього району було рекомендовано залишатися в приміщеннях та тримати двері й вікна зачиненими.

Речник регіональної влади Валлонії Ніколя Єрно, попередив, що пожежа не взята під контроль, а вогонь може поширитися на житлові будинки.

Пожежу у Гоес-Фенн називають найбільшою в сучасній історії Бельгії. Полум’я спалахнуло в районі крихких торфовищ та соснових лісів, який був спустошений масовими лісовими пожежами в 1911 році, під час аналогічного періоду екстремальної спеки та посухи.

Напередодні Європейський Союз направив три вертольоти та два літаки-водоскидачі для гасіння рекордної лісової пожежі на сході Бельгії, після того, як влада країни звернулася з проханням про допомогу.

Повідомляли, що через масштабну пожежу у бельгійському природному заповіднику місто Моншау у німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія просить мешканців підготуватися до ймовірної ​​евакуації.