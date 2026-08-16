Бельгия не смогла потушить масштабный лесной пожар, огонь продолжает распространяться

Лесной пожар, вспыхнувший на днях в крупнейшем природном заповеднике Бельгии Гоес-Фенн, к воскресенью охватил уже около 3000 гектаров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv со ссылкой на местные власти.

В воскресенье региональное правительство Валлонии сообщило, что за сутки площадь пожара увеличилась более чем вдвое, охватив около 3000 гектаров.

В течение ночи в Гоес-Фенне было мобилизовано более 250 пожарных и других сотрудников аварийно-спасательных служб, но "условия остаются сложными".

Как отметили в местных властях, сложный рельеф местности в этом регионе не позволяет пожарным бороться с огнем вблизи, используя привычные методы.

Некоторым жителям коммун Зурбродт и Бютгенбах было приказано эвакуироваться. По данным бельгийских СМИ, речь идет о 600 человек.

Остальным жителям этого района было рекомендовано оставаться в помещениях и держать двери и окна закрытыми.

Пресс-секретарь региональных властей Валлонии Николя Йерно предупредил, что пожар не взят под контроль, а огонь может распространиться на жилые дома.

Пожар в Гоэс-Фенне называют крупнейшим в современной истории Бельгии. Пламя вспыхнуло в районе хрупких торфяников и сосновых лесов, который был опустошен массовыми лесными пожарами в 1911 году, во время аналогичного периода экстремальной жары и засухи.

Накануне Европейский Союз направил три вертолета и два самолета-водосброса для тушения рекордного лесного пожара на востоке Бельгии, после того как власти страны обратились с просьбой о помощи.

Сообщалось, что из-за масштабного пожара в бельгийском природном заповеднике город Моншау в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия просит жителей подготовиться к возможной эвакуации.