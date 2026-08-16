В уряді Німеччині готують план адаптації країни до хвиль екстремальної спеки

Профільні міністри в німецькому уряді від СДПН підготували план пропозицій щодо адаптації до очікуваних майбутніх хвиль екстремальної спеки.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Федеральні міністри від СДПН спільно підготували план пропозицій щодо того, як адаптувати країну до майбутніх періодів екстремальної спеки, які ймовірно перестануть бути рідкістю.

"Наслідки зміни клімату відчутні для людей у всьому світі, і все більше – також тут, у Німеччині. Переважно це проявляється як спека, посухи, лісові пожежі, низький рівень води, але також як дуже сильні зливи, паводки", – зазначають у документі.

План містить більше десятка пропозицій, включно з невідкладними заходами. Серед іншого, йдеться про термінові проєкти – як адаптація до більш жорсткої спеки лікарень та будинків для літніх людей, заходи у сфері захисту довкілля, як відновлення річок та боліт

Пропонують також зміни до будівельних стандартів та заходи для додаткового захисту працівників у періоди вкрай спекотної погоди.

Нагадаємо, Німеччина на початку серпня запровадила надзвичайні заходи для економіки через низький рівень води у річках. Через обміління подекуди вийшли на поверхню так звані "камені голоду".

Рівень води у Рейні продовжує знижуватися і днями оновив рекордний мінімум.

Під час червневої хвилі спеки місцями на території країни стовпчик термометра сягнув рекордних 41,3°C.