Польша отправляет самолет за своими гражданами, пострадавшими в ДТП с автобусом в Венгрии

Польша отправляет специальный самолет за своими гражданами, пострадавшими в ДТП на территории Венгрии прошлой ночью.

Об этом в своем X сообщил премьер-министр Дональд Туск, пишет "Европейская правда".

Туск днём в воскресенье объявил, что в связи с аварией польского автобуса в Венгрии туда отправляют спецсамолёт, на борту которого будут представители МИД Польши и медики.

Podjąłem decyzję o wysłaniu na Węgry polskiego samolotu specjalnego z przedstawicielami MSZ i służb medycznych. Wszystkim poszkodowanym zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna i konsularna. Jesteśmy razem w tej trudnej chwili. – Donald Tusk (@donaldtusk) August 16, 2026

"Всем пострадавшим будет оказана необходимая медицинская и консульская помощь", – отметил он.

Также стало известно, что автобус перевозил паломников из Подкарпатского воеводства – они возвращались через Венгрию после поездки в Меджугорье в Боснии и Герцеговине. Всего в автобусе находились 57 пассажиров и два водителя.

Министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак поручил провести дополнительные проверки автобусов, на которых поляки путешествуют по стране и за рубежом.

Как сообщалось, авария произошла ночью 16 августа. Автобус съехал с трассы в кювет и перевернулся, 12 пассажиров погибли. По предварительной информации, водитель заснул за рулем.

По последним данным польских СМИ, семеро пострадавших пассажиров находятся в критическом состоянии, ещё 40 госпитализированы.