У Німеччині "дали відбій" евакуації з прикордонного міста через лісову пожежу у Бельгії

У Німеччині скасували рекомендацію про евакуацію близько 5000 мешканців деяких районів прикордонного міста Моншау у зв’язку з лісовою пожежею у Бельгії.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Пожежно-рятувальна служба скасувала рекомендацію для частини мешканців німецького Моншау – загроза поширення лісової пожежі з території Бельгії знизилася.

Пожежники також змешують присутність на місці, чергувати й контролювати ситуацію залишились близько 20 осіб.

Моншау розташоване приблизно за 2 км від держкордону з Бельгією. У суботу фронт великої лісової пожежі рухався до кордону з Німеччиною, у зв’язку з чим рятувальні служби порадили містянам з двох районів превентивно залишити домівки, зокрема, щоб не дихати димом від пожежі.

У Бельгії через ту ж пожежу евакуювали близько 600 людей у двох містах. На ранок неділі площа пожежі сягнула 3000 гектарів.

На прохання Бельгії ЄС відправив на допомогу три вертольоти та два спецлітаки від інших країн-членів.