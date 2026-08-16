В Германии "дали отбой" эвакуации в приграничном городе из-за лесного пожара в Бельгии

В Германии отменили рекомендацию об эвакуации около 5000 жителей некоторых районов приграничного города Моншау в связи с лесным пожаром в Бельгии.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Пожарно-спасательная служба отменила рекомендацию для части жителей немецкого Моншау – угроза распространения лесного пожара с территории Бельгии снизилась.

Пожарные также сокращают присутствие на месте, дежурить и контролировать ситуацию остались около 20 человек.

Моншау расположен примерно в 2 км от государственной границы с Бельгией. В субботу фронт крупного лесного пожара двигался к границе с Германией, в связи с чем спасательные службы посоветовали жителям двух районов покинуть дома, в частности, чтобы не дышать дымом от пожара.

В Бельгии из-за того же пожара эвакуировали около 600 человек в двух городах. К утру воскресенья площадь пожара достигла 3000 гектаров.

По просьбе Бельгии ЕС направил на помощь три вертолета и два спецсамолета из других стран-членов.