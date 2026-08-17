Глава Міноборони Румунії прокоментував частіші інциденти з дронами на території країни

Виконувач обов'язків міністра оборони Румунії Раду Міруце зазначив, що дедалі частіші інциденти з дронами є прямим наслідком посилення ударів РФ по українських портах на Дунаї.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить Digi24.

Міруце зазначив, що інциденти з дронами та їхніми уламками на території Румунії "прямо пропорційні" зростанню інтенсивності російських обстрілів української портової інфраструктури.

"Нещодавно обстріли українських портів на Дунаї сягнули максимуму. На радарах Міноборони поруч з румунським повітряним простором, але все ще в Україні, ми фіксували понад 100 дронів (...) які атакували українські порти на Дунаї сім разів за останні дні", – зазначив Міруце.

За його словами, українські сили ППО знищили більшість апаратів, але за такої ситуації дуже ймовірно, що їхні уламки буде виносити на берег Дунаю та Чорного моря на румунській території деякий час потому.

За словами Міруце, важливо не піддаватися впливу проросійської пропаганди, яка намагається переконати громадськість, що "ніякої війни немає". Він наголосив, що вона "абсолютно реальна" і має свої наслідки для країни – хоча загроза для Румунії не стала більшою.

Також він зазначив, що з постачанням замовленої зброї завдяки європейській програмі SAFE Румунія отримає можливість краще виявляти безпілотники на малих висотах, і тоді вже не доведеться підіймати авіацію та витрачати дороговартісні ракети з винищувачів.

Водночас, пояснив посадовець, перевага винищувача – у тому, що він може наздогнати безпілотник, тоді як для знищення апаратів-порушників наземними засобами вони мають бути розгорнуті по території країни з більшою щільністю.

Міруце зазначив, що замовлене обладнання почне надходити з літа 2027 року, а увесь процес отримання озброєння займе до 2,5 років.

Вихідними Румунія поінформувала союзників про чергове збиття дрона, який порушив повітряний простір країни.

На чорноморському узбережжі Румунії знову виявили підозрілі об’єкти.