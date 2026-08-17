Глава Минобороны Румынии прокомментировал участившиеся инциденты с дронами на территории страны

Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце отметил, что все более частые инциденты с дронами являются прямым следствием усиления ударов РФ по украинским портам на Дунае.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит Digi24.

Мируце отметил, что инциденты с дронами и их обломками на территории Румынии "прямо пропорциональны" росту интенсивности российских обстрелов украинской портовой инфраструктуры.

"Недавно обстрелы украинских портов на Дунае достигли максимума. На радарах Минобороны рядом с румынским воздушным пространством, но все еще на территории Украины, мы фиксировали более 100 дронов (...), которые атаковали украинские порты на Дунае семь раз за последние дни", – отметил Мируце.

По его словам, украинские силы ПВО уничтожили большинство аппаратов, но в такой ситуации весьма вероятно, что их обломки будут выноситься на берег Дуная и Черного моря на румынской территории через некоторое время.

По словам Мируце, важно не поддаваться влиянию пророссийской пропаганды, которая пытается убедить общественность, что "никакой войны нет". Он подчеркнул, что она "совершенно реальна" и имеет свои последствия для страны – хотя угроза для Румынии не усилилась.

Также он отметил, что с получением заказанного оружия благодаря европейской программе SAFE Румыния получит возможность лучше обнаруживать беспилотники на малых высотах, и тогда уже не придется поднимать авиацию и тратить дорогостоящие ракеты с истребителей.

В то же время, пояснил чиновник, преимущество истребителя заключается в том, что он может догнать беспилотник, тогда как для уничтожения нарушающих границы аппаратов наземными средствами они должны быть развернуты по территории страны с большей плотностью.

Мируце отметил, что заказанное оборудование начнет поступать с лета 2027 года, а весь процесс получения вооружения займет до 2,5 лет.

На выходных Румыния проинформировала союзников об очередном сбитом дрона, нарушившем воздушное пространство страны.

На черноморском побережье Румынии вновь обнаружили подозрительные объекты.