В Молдове сообщили о рекордно низком уровне воды в Днестровском водохранилище

В Министерстве окружающей среды Молдовы сообщили об исторически низком уровне воды в Днестровском водохранилище.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

17 августа в Министерстве окружающей среды Молдовы объявили, что уровень воды в Днестровском водохранилище достиг исторического минимума. Накануне приток воды составлял 23 кубометра в секунду, сброс в сторону Молдовы остается на уровне 75 кубометров в секунду.

По данным ведомства, за первые 10 дней августа среднесуточный приток составлял 38 кубометров в секунду.

"Это очень серьезный сигнал. Крайне низкий уровень воды влияет на всю экосистему Днестра, на способность реки поддерживать природный баланс, а также на водоснабжение населения", – отметили в министерстве.

В ведомстве призвали граждан экономно использовать воду и отметили, что постоянно отслеживают ситуацию и сотрудничают с Украиной.

С 11 августа Украина сократила объемы сбросов из Днестровского водохранилища с 85 до 75 кубометров в секунду до конца месяца – после того, как изначально его сокращали со 100 до 85 кубометров в секунду.

В Молдове с 28 июля введен 30-дневный режим повышенной готовности в энергетической и гидрологической сфере.

В правительстве предупредили, что в случае дальнейшего ухудшения водной ситуации на Днестре будут вводиться ограничения на использование воды для неприоритетных нужд – таких как некоторые виды орошения, промышленные процессы, мытье поверхностей.

Уровень воды в Рейне в Германии продолжает снижаться и на днях обновил рекордный минимум.

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