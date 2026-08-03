У Словаччині внаслідок аварії невеликого літака загинули три особи, серед них – дитина
У Словаччині 2 серпня поблизу села Окова (Банськобистрицький край) розбився невеликий літак, загинули три людини.
Про це агентству TASR розповіла речниця регіональної поліції Банської-Бистриці Нікола Забкова, повідомляє "Європейська правда".
За словами представниці поліції, літак здійснював оглядовий політ.
"Згідно з інформацією, підтвердженою на цей момент, внаслідок катастрофи легкого літака загинули троє людей. Незважаючи на оперативне реагування всіх служб екстреної допомоги, всі, хто перебував на борту, отримали смертельні травми. Серед загиблих – 48-річний пілот, 38-річний чоловік та неповнолітня дитина", – зазначила Забкова.
За словами речниці, наразі вживаються процедурні заходи для з’ясування причин та обставин трагічної події.
Вона додала, що з огляду на делікатний характер справи та розслідування наразі неможливо надати більш детальну інформацію.
Нещодавно у Німеччині зазнав катастрофи легкомоторний літак з двома людьми на борту. Він врізався у дах приватного будинку, обоє людей загинули.
Раніше в Анкарі одна людина загинула в аварії навчального гелікоптера.