У Словаччині внаслідок аварії невеликого літака загинули три особи, серед них – дитина

У Словаччині 2 серпня поблизу села Окова (Банськобистрицький край) розбився невеликий літак, загинули три людини.

Про це агентству TASR розповіла речниця регіональної поліції Банської-Бистриці Нікола Забкова, повідомляє "Європейська правда".

За словами представниці поліції, літак здійснював оглядовий політ.

"Згідно з інформацією, підтвердженою на цей момент, внаслідок катастрофи легкого літака загинули троє людей. Незважаючи на оперативне реагування всіх служб екстреної допомоги, всі, хто перебував на борту, отримали смертельні травми. Серед загиблих – 48-річний пілот, 38-річний чоловік та неповнолітня дитина", – зазначила Забкова.

За словами речниці, наразі вживаються процедурні заходи для з’ясування причин та обставин трагічної події.

Вона додала, що з огляду на делікатний характер справи та розслідування наразі неможливо надати більш детальну інформацію.

Нещодавно у Німеччині зазнав катастрофи легкомоторний літак з двома людьми на борту. Він врізався у дах приватного будинку, обоє людей загинули.

Раніше в Анкарі одна людина загинула в аварії навчального гелікоптера.