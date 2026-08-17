У Молдові спростували фейк про запланований проліт румунських F-16

Міністерство оборони Молдови спростувало інформацію про те, що під час військового параду 27 серпня на честь Дня незалежності країни над Кишиневом пролетять румунські винищувачі F-16.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у коментарі NewsMaker заявив речник Національної армії Марін Бутук.

Як зазначив речник, програма параду взагалі не передбачає прольотів авіації.

Останніми днями у соціальних мережах, зокрема у Facebook, TikTok та Instagram, поширювалася інформація про те, що 27 серпня три румунські винищувачі F-16 нібито пролетять над площею Великих національних зборів, де відбудеться військовий парад.

Автори публікацій стверджували, що такий проліт стане "знаком поваги до тих, хто боровся за незалежність країни".

"Це фейк. Інформація про те, що в параді візьмуть участь румунські літаки F-16, не відповідає дійсності. Ба більше, програма параду взагалі не передбачає прольотів авіації", – наголосив Бутук.

Нагадаємо, на початку липня румунська митна служба спростувала фейк про нібито вилучення 75 кілограмів кокаїну, упакованого в пакунки з фотографією президента України Володимира Зеленського.

А президентка Молдови Мая Санду назвала фейком повідомлення про те, що вона розглядає внесення змін до конституції, які б дозволили їй втретє балотуватись на президентську посаду.