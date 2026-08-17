В Молдове опровергли фейк о запланированном пролете румынских F-16

Министерство обороны Молдовы опровергло информацию о том, что во время военного парада 27 августа в честь Дня независимости страны над Кишиневом пролетят румынские истребители F-16.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии NewsMaker заявил пресс-секретарь Национальной армии Марин Бутук.

Как отметил пресс-секретарь, программа парада вообще не предусматривает пролетов авиации.

В последние дни в социальных сетях, в частности в Facebook, TikTok и Instagram, распространялась информация о том, что 27 августа три румынских истребителя F-16 якобы пролетят над площадью Большого национального собрания, где состоится военный парад.

Авторы публикаций утверждали, что такой пролет станет "знаком уважения к тем, кто боролся за независимость страны".

"Это фейк. Информация о том, что в параде примут участие румынские самолеты F-16, не соответствует действительности. Более того, программа парада вообще не предусматривает пролетов авиации", – подчеркнул Бутук.

Напомним, в начале июля румынская таможенная служба опровергла фейк о якобы изъятии 75 килограммов кокаина, упакованного в пакеты с фотографией президента Украины Владимира Зеленского.

А президент Молдовы Майя Санду назвала фейком сообщение о том, что она рассматривает возможность внесения изменений в конституцию, которые позволили бы ей в третий раз баллотироваться на президентский пост.