В Раде заявляют, что есть "большие шансы" на переназначение Сибиги на пост главы МИД

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко считает, что есть "очень высокие шансы" на переназначение парламентом Андрея Сибиги на пост министра иностранных дел.

Об этом он заявил в комментарии "Укринформу", пишет "Европейская правда".

По словам Мережко, если президент выдвинет кандидатуру Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел, то "есть огромные шансы, что его кандидатуру поддержат и комитет, и, соответственно, зал".

"Потому что с ним нет проблем, к нему нет претензий. Например, с нашим комитетом у него сложились нормальные рабочие отношения. Он из тех людей, которые не занимаются саморекламой, а просто работают", – сказал Мережко.

Он добавил, что сам лично поддержит кандидатуру Сибиги.

На вопрос, как относятся к этой кандидатуре в оппозиционных кругах парламента, председатель комитета отметил, что кандидатура Сибиги "не вызывает там раздражения".

В ответ на вопрос, планируется ли рассмотрение назначения нового министра иностранных дел в Верховной Раде на этой неделе, Мережко сказал, что не располагает такой информацией.

"Возможно, речь идет о том, что должны быть представлены кандидатуры сразу двух министров – обороны и иностранных дел. Если с министром иностранных дел более-менее ясно, то с кандидатурой министра обороны – не до конца", – сказал председатель комитета.

Верховная Рада Украины в четверг, 16 июля, уволила министра иностранных дел Андрея Сибигу, проголосовав за отставку всего правительства Юлии Свириденко.

17 июля на заседании правительства под руководством премьер-министра Сергея Корецкого Сибигу назначили исполняющим обязанности министра иностранных дел Украины.