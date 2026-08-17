В Греции произвели более 300 арестов по подозрению в поджогах, приведших к пожарам

В Греции с начала года произвели более 300 арестов в связи с поджогами, которые в итоге привели к серьезным пожарам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство AP.

Пожарная служба сообщила, что в северном городе Кавала задержан 80-летний мужчина по подозрению в поджоге. Считается, что он умышленно поджог сухую растительность.

По данным службы, это задержание стало одним из 302, связанных с пожарами, произошедшими в Греции с 1 января. Среди них 31 задержание произошло за умышленный поджог и 271 – за халатность, повлекшую возникновение пожаров.

Отмечается, что в понедельник в других регионах вспыхнули новые лесные пожары. Десятки пожарных вместе с двумя самолетами для сброса воды и двумя вертолетами поспешили на помощь для тушения пожара в Спате – районе к востоку от Афин, где расположен главный международный аэропорт. Пожар удалось локализовать за 30 минут.

Сообщается, что следователи пожарной службы осмотрели место происшествия на острове Саламин, где в воскресенье в результате стремительного распространения лесного пожара погибли два человека, ещё девять получили ранения. Остров расположен непосредственно к западу от греческой столицы.

Напомним, 15 августа Греция объявила высокий уровень опасности лесных пожаров.