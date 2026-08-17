Латвійська Служба державної безпеки (VDD) пропонує притягнути до відповідальності особу, яка не є громадянином Латвії, за поширення ідей даугавпілського сепаратизму.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

VDD звернулася до прокуратури з проханням розпочати кримінальне переслідування негромадянина Латвії за висловлення підтримки ідей, спрямованих проти територіальної неподільності латвійської держави.

У ході розслідування Служба державної безпеки встановила, що ця особа регулярно висловлювала на сайті TikTok підтримку ідеї відокремлення Даугавпілса від Латвії, а також створення нової республіки.

Крім того, він поширював цю ідею серед ширшої аудиторії, розміщуючи подібні дописи в кількох акаунтах TikTok.

Акаунт у TikTok, який спочатку публікував дописи, що популяризували ідею даугавпілського сепаратизму, було видалено з ініціативи VDD.

Повідомляється, що підозрюваного затримано 12 травня 2026 року. Наразі він перебуває під вартою.

Департамент державної безпеки Литви раніше зазначав, що в березні почалася нова хвиля інформаційних атак, спрямованих проти країн Балтії, коли в соціальних мережах почали створюватися групи, що імітують сепаратистські рухи.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що ситуація, що склалась нині у російсько-українській війні, чинить тиск на Путіна, тому він може вдатися до "чогось ризикованого".

Перед тим Сікорський висловлював припущення, що Росія може організувати операцію під "фальшивим прапором" із використанням дронів українського виробництва.