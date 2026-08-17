Латвийская Служба государственной безопасности (VDD) предлагает привлечь к ответственности лицо, не являющееся гражданином Латвии, за распространение идей даугавпилского сепаратизма.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

VDD обратилась в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в отношении негражданина Латвии за выражение поддержки идей, направленных против территориальной целостности латвийского государства.

В ходе расследования Служба государственной безопасности установила, что это лицо регулярно выражало на сайте TikTok поддержку идеи отделения Даугавпилса от Латвии, а также создания новой республики.

Кроме того, он распространял эту идею среди более широкой аудитории, размещая подобные посты в нескольких аккаунтах TikTok.

Аккаунт в TikTok, который первоначально публиковал посты, пропагандирующие идею даугавпилсского сепаратизма, был удален по инициативе VDD.

Сообщается, что подозреваемый был задержан 12 мая 2026 года. В настоящее время он находится под стражей.

Департамент государственной безопасности Литвы ранее отмечал, что в марте началась новая волна информационных атак, направленных против стран Балтии, когда в социальных сетях стали создаваться группы, имитирующие сепаратистские движения.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что сложившаяся в настоящее время ситуация в российско-украинской войне оказывает давление на Путина, поэтому он может прибегнуть к "чему-то рискованному".

Ранее Сикорский высказывал предположение, что Россия может организовать операцию под "ложным флагом" с использованием дронов украинского производства.