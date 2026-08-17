На одному з грецьких островів розбився вертоліт і спричинив пожежу

У понеділок ввечері невеликий приватний вертоліт розбився на грецькому острові Сіфнос в Егейському морі, що спричинило пожежу, яку невеликий місцевий пожежний загін намагався локалізувати.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Державне телебачення ERT повідомило, що вертоліт впав поблизу вертолітного майданчика острова, у населеному районі, але жодного будинку не було пошкоджено.

Всі троє людей, які були на борту, загинули.

Двоє пожежників на одній пожежній машині намагалися загасити пожежу, а рятувальники прямували морем з острова Сірос.

У Греції на початку серпня внаслідок зіткнення двох пожежних вертольотів, які перебували на робочому вильоті для гасіння лісових пожеж, загинули двоє членів екіпажу.

Вранці у понеділок навчальний літак Cirrus SR-20 Повітряно-космічних сил Франції зазнав аварії в Салон-де-Прованс (французький департамент Буш-дю-Рон) під час навчального польоту.