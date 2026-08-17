На одном из греческих островов разбился вертолёт, что привело к пожару

В понедельник вечером небольшой частный вертолёт разбился на греческом острове Сифнос в Эгейском море, что привело к пожару, который небольшой местный пожарный отряд пытался локализовать.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Государственное телевидение ERT сообщило, что вертолет упал вблизи вертолетной площадки острова, в населенном районе, но ни один дом не был поврежден.

Все трое человек, находившиеся на борту, погибли.

Двое пожарных на одной пожарной машине пытались потушить пожар, а спасатели направлялись по морю с острова Сирос.

В Греции в начале августа в результате столкновения двух пожарных вертолетов, находившихся на рабочем вылете для тушения лесных пожаров, погибли двое членов экипажа.

Утром в понедельник учебный самолет Cirrus SR-20 Воздушно-космических сил Франции потерпел крушение в Салон-де-Прованс (французский департамент Буш-дю-Рон) во время учебного полета.