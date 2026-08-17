ЄС відправив літаки й гелікоптери на боротьбу з лісовими пожежами в Бельгії та Іспанії
Європейський Союз через Механізм цивільного захисту направив додаткові сили та техніку до Бельгії та Іспанії після того, як обидві країни звернулися по допомогу через масштабні лісові пожежі.
Про це повідомили у Єврокомісії у понеділок, 17 серпня, пише "Європейська правда".
У Бельгію зі Швеції направили два літаки з протипожежного флоту ЄС rescEU. До них приєдналися два гелікоптери з Нідерландів, два з Норвегії та два з Німеччини.
Техніка допомагає бельгійським пожежникам боротися з вогнем у районі Гоес-Фенн (Hautes Fagnes), де вже вигоріли території площею понад 3 тисячі гектарів.
В Іспанії пожежникам у регіоні Арагон допомагають 104 французькі рятувальники з 36 одиницями техніки. Там площа вигорілих територій наблизилася до 16 тисяч гектарів.
ЄС також використовує супутникові дані для підтримки рятувальних служб. Служба ЄС Copernicus Emergency Management Service здійснює супутникове картографування пожеж у Бельгії, Іспанії, Греції, Німеччині, Чорногорії, Албанії, Франції, Сербії та Італії.
Отримані карти допомагають місцевій владі оцінювати масштаби пожеж і координувати реагування.
За даними Єврокомісії, сезон лісових пожеж 2026 року вже є надзвичайно масштабним. Станом на кінець липня площа територій, що вигоріли в Європі, була у два з половиною рази більшою за звичайний рівень.
Нагадаємо, минулого тижня у Хорватії гасили масштабну лісову пожежу неподалік Спліта.
Також у Хорватії за підозрою у серії підпалів затримали громадянку Польщі.
У Греції від початку року здійснили понад 300 арештів у зв’язку з підпалами, що у підсумку призвели до серйозних пожеж.