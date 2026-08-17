ЕС направил самолеты и вертолеты для тушения лесных пожаров в Бельгии и Испании

Европейский Союз через Механизм гражданской защиты направил дополнительные силы и технику в Бельгию и Испанию после того, как обе страны обратились за помощью в связи с масштабными лесными пожарами.

Об этом сообщили в Еврокомиссии в понедельник, 17 августа, пишет "Европейская правда".

В Бельгию из Швеции направили два самолета из противопожарного флота ЕС rescEU. К ним присоединились два вертолета из Нидерландов, два из Норвегии и два из Германии.

Техника помогает бельгийским пожарным бороться с огнем в районе Гоес-Фенн (Hautes Fagnes), где уже выгорели территории площадью более 3 тысяч гектаров.

В Испании пожарным в регионе Арагон помогают 104 французских спасателя с 36 единицами техники. Там площадь выгоревших территорий приблизилась к 16 тысячам гектаров.

ЕС также использует спутниковые данные для поддержки спасательных служб. Служба ЕС Copernicus Emergency Management Service осуществляет спутниковое картографирование пожаров в Бельгии, Испании, Греции, Германии, Черногории, Албании, Франции, Сербии и Италии.

Полученные карты помогают местным властям оценивать масштабы пожаров и координировать меры реагирования.

По данным Еврокомиссии, сезон лесных пожаров 2026 года уже является чрезвычайно масштабным. По состоянию на конец июля площадь выгоревших территорий в Европе превышала обычный уровень в два с половиной раза.

Напомним, на прошлой неделе в Хорватии тушили масштабный лесной пожар недалеко от Сплита.

Также в Хорватии по подозрению в серии поджогов задержали гражданку Польши.

В Греции с начала года провели более 300 арестов в связи с поджогами, которые в итоге привели к серьезным пожарам.