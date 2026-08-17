МЗС Молдови засудило порушення повітряного простору та вибух на території країни

Міністерство закордонних справ Молдови заявило, що рішуче засуджує порушення повітряного простору Республіки Молдова та вибух, що стався в районі селища Талмаза, та спричинив пожежі в цій місцевості.

Про це в МЗС Молдови заявили у понеділок, 17 серпня, пише "Європейська правда".

У міністерстві не стали деталізувати, який саме об’єкт порушив повітряний простір, проте зазначили, що загарбницька війна Російської Федерації проти України продовжує мати прямі наслідки для безпеки Республіки Молдова.

"Цей інцидент є серйозним порушенням суверенітету Республіки Молдова та становить пряму загрозу безпеці наших громадян. Такі інциденти є неприйнятними", – йдеться у заяві міністерства.

У понеділок ввечері повітряний об'єкт увійшов у повітряний простір Республіки Молдова, згодом був зафіксований вибух.

Фахівці з вибухотехнічної та технічної служби поліції мають дослідити уламки, знайдені на місці події, щоб точно встановити, про який тип пристрою йдеться та яке його походження.

Водночас українські канали у Telegram, які відстежують засоби повітряного ураження над територією України, стверджують, що російська дрон-ракета "Бандероль" пролетіла над територією Республіки Молдова, проходячи приблизно за 35 кілометрів від українського кордону.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду вважає, що деякі дрони потрапляють у повітряний простір країни випадково, а інші – навмисно.