МИД Молдовы осудил нарушение воздушного пространства и взрыв на территории страны

Министерство иностранных дел Молдовы заявило, что решительно осуждает нарушение воздушного пространства Республики Молдова и взрыв, произошедший в районе поселка Талмаза и повлекший за собой пожары в этой местности.

Об этом в МИД Молдовы заявили в понедельник, 17 августа, пишет "Европейская правда".

В министерстве не стали уточнять, какой именно объект нарушил воздушное пространство, однако отметили, что агрессивная война Российской Федерации против Украины продолжает иметь прямые последствия для безопасности Республики Молдова.

"Этот инцидент является серьезным нарушением суверенитета Республики Молдова и представляет прямую угрозу безопасности наших граждан. Такие инциденты недопустимы", – говорится в заявлении министерства.

В понедельник вечером воздушный объект вторгся в воздушное пространство Республики Молдова, впоследствии был зафиксирован взрыв.

Специалисты взрывотехнической и технической службы полиции должны исследовать обломки, найденные на месте происшествия, чтобы точно установить, о каком типе устройства идет речь и каково его происхождение.

В то же время украинские каналы в Telegram, отслеживающие средства воздушного поражения над территорией Украины, утверждают, что российская дрон-ракета "Бандероль" пролетела над территорией Республики Молдова, проходя примерно в 35 километрах от украинской границы.

Напомним, президент Молдовы Мая Санду считает, что некоторые дроны попадают в воздушное пространство страны случайно, а другие – намеренно.