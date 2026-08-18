ЗМІ дізналися деталі про чотирьох підозрюваних у підпалах у Хорватії: серед затриманих – громадянка Польщі та троє громадян Хорватії сербського походження.

Про це стало відомо RTL Danas, пише "Європейська правда".

Як дізнався телеканал, серед чотирьох підозрюваних у підпалах у Хорватії – одна громадянка Польщі та троє громадян Хорватії сербського походження, один з яких, як писали, окрім хорватського, має також сербське громадянство.

Зазначається, що громадянка Польщі може бути подругою одного з трьох інших підозрюваних.

Речниця поліції Задара Івана Грбін розповіла, що правоохоронці провели обшуки в помешканнях, інших приміщеннях та транспортних засобах підозрюваних. Під час обшуків вони вилучили у 46-річного чоловіка пістолет, а у 42-річного – напівавтоматичну гвинтівку з боєприпасами.

Фото: Index

Міністр оборони Хорватії Іван Анушич вважає, що чинні покарання за умисне спричинення пожеж є недостатніми й що їх слід посилити до максимального рівня.

"Це межує з серйозними злочинами, можливо, навіть з тероризмом, адже коли ти робиш те, що ти зробив, у розпал туристичного сезону, коли ти руйнуєш інфраструктуру, коли хтось гине, бо пожежа заблокувала йому вихід і вбила його, – то це заслуговує на найсуворіше покарання, яке ми можемо призначити на цей час", – сказав він.

Як писали, цю четвірку підозрюють у навмисному підпалі десяти пожеж 14 та 15 серпня. Ключовим для затримання стало повідомлення від очевидців, які помітили спробу підпалити траву біля дороги неподалік від Бенковаца. Вони самостійно загасили вогонь, запам'ятали номерні знаки та тип автомобіля і передали інформацію поліції.

Це дозволило правоохоронцям оперативно встановити місце перебування підозрюваних і затримати їх.

Суддя обрав їм запобіжний захід у вигляді попереднього ув’язнення строком на один місяць.

14 серпня писали, що поблизу хорватського Спліта на півдні країни гасили велику лісову пожежу, що частково зачепила житлові квартали; постраждали понад 30 людей.