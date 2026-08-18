СМИ выяснили подробности о четырёх подозреваемых в поджогах в Хорватии

СМИ узнали подробности о четырёх подозреваемых в поджогах в Хорватии: среди задержанных – гражданка Польши и трое граждан Хорватии сербского происхождения.

Об этом стало известно RTL Danas, пишет "Европейская правда".

Как стало известно телеканалу, среди задержанных четырёх подозреваемых в поджогах в Хорватии – одна гражданка Польши и трое граждан Хорватии сербского происхождения, один из которых, как сообщалось, помимо хорватского, имеет также сербское гражданство.

Отмечается, что гражданка Польши может быть подругой одного из трёх других подозреваемых.

Пресс-секретарь полиции Задара Ивана Грбин рассказала, что правоохранители провели обыски в жилищах, других помещениях и транспортных средствах подозреваемых. В ходе обысков они изъяли у 46-летнего мужчины пистолет, а у 42-летнего – полуавтоматическую винтовку с боеприпасами.

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Министр обороны Иван Анушич Хорватии считает, что действующие наказания за умышленное причинение пожаров являются недостаточными и что их следует ужесточить до максимального уровня.

"Это граничит с серьезными преступлениями, возможно, даже с терроризмом, ведь когда ты делаешь то, что ты сделал, в разгар туристического сезона, когда ты разрушаешь инфраструктуру, когда кто-то гибнет, потому что пожар заблокировал ему выход и убил его, – то это заслуживает самого сурового наказания, которое мы можем назначить в настоящее время", – сказал он.

Как сообщалось, эту четверку подозревают в умышленном поджоге десяти пожаров 14 и 15 августа. Ключевым для задержания стало сообщение от очевидцев, которые заметили попытку поджечь траву у дороги недалеко от Бенковаца. Они самостоятельно потушили огонь, запомнили номерные знаки и тип автомобиля и передали информацию полиции.

Это позволило правоохранителям оперативно установить местонахождение подозреваемых и задержать их.

Судья назначил им меру пресечения в виде предварительного заключения сроком на один месяц.

14 августа сообщалось, что вблизи хорватского Сплита на юге страны тушили крупный лесной пожар, который частично затронул жилые кварталы; пострадали более 30 человек.