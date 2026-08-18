Короля Норвегії госпіталізували

Короля Норвегії Гаральда V госпіталізували й він буде перебувати на лікарняному протягом двох тижнів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву королівського палацу Норвегії.

Як зазначається, 89-річний монарх протягом останніх тижнів проходив лікування кортизоном від рідкісного захворювання крові – гемолітичної анемії. Це захворювання спричиняє зменшення кількості еритроцитів в організмі та призводить до втоми й задишки.

У палаці повідомили, що короля госпіталізували через "затримку рідини в організмі, яка вимагає лікування в лікарні".

Також зазначили, що 53-річний кронпринц Гакон виконуватиме обов’язки регента, поки король буде перебувати на лікарняному.

Гаральд, найстаріший монарх Європи, є церемоніальним главою держави Норвегії з 1991 року.

Нагадаємо, 24 лютого його госпіталізували з інфекцією та зневодненням, а 26 лютого – виписали.