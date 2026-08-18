Король Норвегии был госпитализирован

Король Норвегии Харальд V был госпитализирован и будет находиться на больничном в течение двух недель.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление королевского дворца Норвегии.

Как отмечается, 89-летний монарх в течение последних недель проходил лечение кортизоном от редкого заболевания крови – гемолитической анемии. Это заболевание вызывает снижение количества эритроцитов в организме и приводит к усталости и тяжести дыхания.

В дворце сообщили, что короля госпитализировали из-за "задержки жидкости в организме, требующей лечения в больнице".

Также отметили, что 53-летний кронпринц Гакон будет исполнять обязанности регента, пока король будет находиться на больничном.

Харальд, самый пожилой монарх Европы, является церемониальным главой государства Норвегии с 1991 года.

Напомним, 24 февраля его госпитализировали с инфекцией и обезвоживанием, а 26 февраля – выписали.