ЗМІ: про пограбування музею на Сицилії дізнались від перехожих, а не завдяки сигналізації

Охорона сицилійського музею, звідки винесли чотири цінних картини, не помітила пограбування, попри справні камери спостереження та справну сигналізацію.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

З появою нових деталей про резонансне викрадення картин Антонелло да Мессіни з мистецького музею у Мессіні з’ясувалось, що пограбування помітили завдяки перехожим – їхню увагу привернули два полотна з поліптиху, покинуті крадіями за стіною музею на вулиці, після чого вони зателефонували у поліцію.

Адміністрація музею запевняє, що охорона була на зміні, сигналізація та системи відеонагляду були абсолютно справним, а дії зловмисників потрапили на запис. Слідчі з’ясовують, з яких причин охоронці нічого не помітили.

Наразі слідство вважає, що до пограбування були залучені щонайменш четверо людей. Двоє проникли всередину музею, ще двоє стояли на варті на вулиці. Усі були одягнені у чорні футболки та шоломи мотоциклістів, що повністю закривають обличчя.

Правоохоронці знайшли мікроавтобус, який, ймовірно, могли використовувати злодії на одному з етапів пересування. Його виявили у зоні без камер спостереження, де команда, схоже, пересіла на інший транспортний засіб.

Після пограбування та зростаючого резонансу у Мессіні пройшла демонстрація з близько 50 громадян, які вимагали забезпечити повну прозорість про обставини пограбування музею і те, які заходи безпеки діяли.

Нагадаємо, пограбування мистецького музею сталося близько 10 години вечора 15 серпня. Злочинці зняли відомий поліптих Антонелло да Мессіни з п’яти частин, дві з яких врешті покинули по дорозі, та двосторонню картину.

Лунають припущення, що за викраденням полотен да Мессіни може стояти мафія.