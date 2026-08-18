СМИ: об ограблении музея на Сицилии узнали от прохожих, а не благодаря сигнализации

Охрана сицилийского музея, откуда похитили четыре ценные картины, не заметила ограбления, несмотря на исправные камеры наблюдения и исправную сигнализацию.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

С появлением новых подробностей о резонансном похищении картин Антонелло да Мессины из художественного музея в Мессине выяснилось, что ограбление заметили благодаря прохожим – их внимание привлекли два полотна из полиптиха, брошенные ворами за стеной музея на улице, после чего они позвонили в полицию.

Администрация музея уверяет, что охрана была на дежурстве, сигнализация и системы видеонаблюдения были исправны, а действия злоумышленников попали на запись. Следователи выясняют, по каким причинам охранники ничего не заметили.

На данный момент следователи полагают, что в ограблении участвовали как минимум четверо человек. Двое проникли внутрь музея, ещё двое стояли на страже на улице. Все были одеты в чёрные футболки и мотоциклетные шлемы, полностью закрывающие лицо.

Правоохранители нашли микроавтобус, который, вероятно, могли использовать воры на одном из этапов передвижения. Его обнаружили в зоне без камер наблюдения, где группа, по всей видимости, пересела на другое транспортное средство.

После ограбления и растущего резонанса в Мессине прошла демонстрация с участием около 50 граждан, которые требовали обеспечить полную прозрачность об обстоятельствах ограбления музея и о том, какие меры безопасности действовали.

Напомним, ограбление художественного музея произошло около 10 часов вечера 15 августа. Преступники похитили знаменитый полиптих Антонелло да Мессины, состоящий из пяти частей, две из которых в итоге бросили по дороге, а также двустороннюю картину.

Высказываются предположения, что за похищением полотен да Мессины может стоять мафия.