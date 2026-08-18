Міністр оборони Молдови прокоментував падіння безпілотника на території країни

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий прокоментував падіння безпілотника на території країни та наголосив, що війна Росії проти України "ставить під загрозу і Молдову".

Про це він сказав у вівторок, 18 серпня, цитує Newsmaker, пише "Європейська правда".

Носатий наголосив, що останнім часом було зафіксовано кілька випадків порушення кордону Молдови незаконними прольотами безпілотників РФ.

За його словами, "ворожі дії Російської Федерації проти України також становлять загрозу для Республіки Молдова".

"Як я вже неодноразово зазначав – доки триває війна і Російська Федерація продовжує атакувати цивільну інфраструктуру та ставити під загрозу життя цивільного населення, це також впливає на сусідні країни, про що свідчать 60 випадків порушення повітряного простору Республіки Молдова. Росія продовжує проводити агресивну політику, порушуючи наш нейтралітет і ставлячи під загрозу наших громадян", – додав Носатий.

Як писали, 17 серпня ввечері повітряний об'єкт увійшов у повітряний простір Республіки Молдова, згодом був зафіксований вибух.

Після цього фахівці з технічного підрозділу та підрозділу з вибухонебезпечних речовин поліції провели візуальний огляд безпілотника, який розбився на території країни.

В результаті огляду фахівці виявили "вирву діаметром приблизно 2 метри та глибиною близько 50 сантиметрів". Як зазначається, ударна хвиля охопила площу приблизно 45 × 20 метрів.