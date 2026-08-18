Министр обороны Молдовы прокомментировал падение беспилотника на территории страны

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый прокомментировал падение беспилотника на территории страны и подчеркнул, что война России против Украины "ставит под угрозу и Молдову".

Об этом он заявил во вторник, 18 августа, как цитирует Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Носатый подчеркнул, что в последнее время было зафиксировано несколько случаев нарушения границы Молдовы незаконными пролётами беспилотников РФ.

По его словам, "враждебные действия Российской Федерации против Украины также представляют угрозу для Республики Молдова".

"Как я уже неоднократно отмечал – пока продолжается война и Российская Федерация продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре и ставить под угрозу жизнь гражданского населения, это также сказывается на соседних странах, о чем свидетельствуют 60 случаев нарушения воздушного пространства Республики Молдова. Россия продолжает проводить агрессивную политику, нарушая наш нейтралитет и подвергая опасности наших граждан", – добавил Носатый.

Как сообщалось, 17 августа вечером летательный объект вторгся в воздушное пространство Республики Молдова, впоследствии был зафиксирован взрыв.

После этого специалисты из технического подразделения и подразделения по взрывоопасным веществам полиции провели визуальный осмотр беспилотника, разбившегося на территории страны.

В результате осмотра специалисты обнаружили "воронку диаметром примерно 2 метра и глубиной около 50 сантиметров". Как отмечается, ударная волна охватила площадь примерно 45 × 20 метров.