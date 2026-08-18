Британские морпехи вместе с украинским оркестром исполнили "Ой у лузі червона калина"

Ко Дню независимости Украины музыканты оркестра Королевской морской пехоты Великобритании и Образцово-показательного оркестра ВСУ совместно исполнили песню "Ой у лузі червона калина".

Об этом сообщили на страницах посольства Великобритании в Украине, пишет "Европейская правда".

По случаю Дня независимости Украины оркестр Королевской морской пехоты Великобритании и Образцово-показательный оркестр ВСУ подготовили совместное исполнение песни "Ой у лузі червона калина".

Запись живого выступления организовали в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце в Киеве, где президент принимает лидеров иностранных государств и вручает звание Героя Украины.

"Эта известная украинская патриотическая песня была написана в начале Первой мировой войны и вновь обрела популярность после начала полномасштабного вторжения России в Украину, став символом решимости украинского народа", – пояснили в посольстве для иностранной аудитории.

"Великобритания гордится тем, что является другом Украины сегодня и всегда", – добавили в сообщении.

Напомним, ко Дню Киева команды посольств Германии, Франции и Великобритании исполнили "Києве мій" в сотрудничестве с украинскими артистами.

До этого аналогичный проект посольства организовали к Рождеству и Новому году – тогда они спели "Щедрика" на станции киевского метро "Золотые ворота".