Туск каже, що розшукуваний експосадовець Романовський з певністю 99% перебуває в Тирасполі

Спецслужби країн, які співпрацюють з Польщею, на 99 відсотків підтвердили, що ексзаступник міністра юстиції Марчин Романовський перебуває в Придністров’ї.

Про це повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає "Європейська правда" з посиланням на Rzeczpospolita.

Спецслужби Молдови минулого тижня заявили, що не володіють інформацією про те, що Марчин Романовський в’їхав до Молдови чи на територію невизнаного Придністров’я.

"Оскільки з’явилося дуже багато різних спекуляцій та дезінформації щодо пана Романовського та його місцезнаходження, я можу сказати, що служби інших держав регіону, з якими ми співпрацюємо, підтвердили нам інформацію про те, що пан Романовський перебуває – на 99%, так кажу про всяк випадок – у Придністров’ї, у Тирасполі", – сказав Дональд Туск під час відкритої для ЗМІ частини засідання уряду.

"Гадаю, тут не потрібно ніяких коментарів. Сам цей факт є достатнім коментарем не лише щодо пана Романовського, а й щодо всієї політичної формації, яка користувалася такими людьми і досі їх прикриває", – заявив прем’єр-міністр.

Марчин Романовський – колишній заступник міністра юстиції Польщі – є одним із головних, окрім міністра Збігнєва Зьобро, фігурантів скандалу навколо Фонду справедливості. Вже півтора року він переховується від правосуддя за кордоном. Спочатку він перебував в Угорщині, після того, на відміну від Зьобро, не потрапив до США. Натомість його бачили в Сербії та Хорватії.

Минулого тижня з’явилась інформація про перебування Романовського у Тирасполі.

У Міноборони Польщі зазначили, що це не могло б відбутися без участі російських спецслужб.