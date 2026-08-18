Туск заявляет, что разыскиваемый экс-чиновник Романовский с вероятностью 99% находится в Тирасполе

Спецслужбы стран, сотрудничающих с Польшей, на 99 процентов подтвердили, что экс-заместитель министра юстиции Марчин Романовский находится в Приднестровье.

Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Польши Дональд Туск, передает "Европейская правда" со ссылкой на Rzeczpospolita.

Спецслужбы Молдовы на прошлой неделе заявили, что не располагают информацией о том, что Марчин Романовский въехал в Молдову или на территорию непризнанного Приднестровья.

"Поскольку появилось очень много различных спекуляций и дезинформации относительно господина Романовского и его местонахождения, я могу сказать, что службы других государств региона, с которыми мы сотрудничаем, подтвердили нам информацию о том, что господин Романовский находится – на 99%, так говорю на всякий случай – в Приднестровье, в Тирасполе", – сказал Дональд Туск во время открытой для СМИ части заседания правительства.

"Думаю, здесь не нужно никаких комментариев. Сам этот факт является достаточным комментарием не только в отношении господина Романовского, но и в отношении всей политической формации, которая пользовалась такими людьми и до сих пор их прикрывает", – заявил премьер-министр.

Марчин Романовский – бывший заместитель министра юстиции Польши – является одним из главных, помимо министра Збигнева Зёбро, фигурантов скандала вокруг Фонда справедливости. Уже полтора года он скрывается от правосудия за границей. Сначала он находился в Венгрии, после чего, в отличие от Зёбро, не попал в США. Зато его видели в Сербии и Хорватии.

На прошлой неделе появилась информация о пребывании Романовского в Тирасполе.

В Минобороны Польши отметили, что это не могло бы произойти без участия российских спецслужб.