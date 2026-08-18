Зеленский внес в ВР кандидатуру Сибиги на должность главы МИД
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Андрея Сибиги министром иностранных дел.
Об этом в своих соцсетях написал народный депутат Ярослав Железняк, сообщает "Европейская правда".
Также президент внес кандидатуру Евгения Хмары на должность министра обороны.
Как отметил Железняк, голосование по этим назначениям в Раде состоится в среду, 19 августа.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил представление кандидатур на назначение министров, сообщает "Суспильне".
По его словам, народные депутаты рассмотрят его в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой.
Верховная Рада Украины в четверг, 16 июля, уволила министра иностранных дел Андрея Сибигу, проголосовав за отставку всего правительства Юлии Свириденко.
17 июля на заседании правительства под руководством премьер-министра Сергея Корецкого Сибигу назначили исполняющим обязанности министра иностранных дел Украины.