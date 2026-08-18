Премьер Великобритании заявляет, что ему не стыдно за общение с фальшивым советником Трампа

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем во вторник подчеркнул, что поступил "правильно" во время переписки с человеком, выдавшим себя за главу администрации Дональда Трампа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Он заявил телерадиокомпаниям, что этот инцидент его не смущает, и ещё раз подчеркнул, что "ничего существенного" не обсуждалось.

Издание Politico в понедельник первым сообщило, что премьер-министр Великобритании вел переписку с человеком, выдавшим себя за Сьюзан Уайлз, одну из главных советниц президента США. Вайлз ранее уже становилась жертвой взлома своего мобильного телефона, хотя Белый дом заявил, что эти два инцидента не связаны между собой.

"Все политики, как вы знаете, сталкиваются с таким давлением и такими вызовами, но я поступил правильно", – сказал Бернем во время визита в Вулверхэмптон.

"Произошел минимальный обмен информацией, не повлекший за собой никаких последствий, и об этом быстро сообщили. Я осознал, что об этом нужно сообщить, и сделал это. Так что я поступил правильно", – добавил он.

Этот инцидент вызвал вопросы относительно потенциальных уязвимостей национальной безопасности, касающихся коммуникаций высокопоставленных политиков.

Министр обороны Уэс Стритинг был одним из трёх министров британского правительства, номера телефонов которых в понедельник обнаружил в сети сайт Politico.

Во вторник депутат от Либеральных демократов Джеймс МакКлири призвал провести расследование в отношении обмена сообщениями Бернема, который он назвал "опасным нарушением безопасности".

Бернем отказался сказать, планирует ли правительство изменить процедуры в ответ на это мошенничество, но подчеркнул, что "как здесь, так и в США были приняты правильные меры".