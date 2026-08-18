Трамп: переговоры с Ираном не ведутся, Ормузский пролив открыт

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время не ведутся и не запланированы никакие переговоры с Ираном.

Как сообщает "Европейская правда", об этом американский президент написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп также заверил, что Ормузский пролив остается открытым.

"В настоящее время не ведутся и не запланированы никакие переговоры или обсуждения с Исламской Республикой Иран. Морская блокада, как и прежде, действует в полном объеме. Ормузский пролив открыт и функционирует. Все водные мины были удалены или взорваны", – отметил он.

В понедельник Трамп призвал Иран поднять "белый флаг" и прекратить конфликт.

Ранее он заявлял, что планирует объявить Ормузский пролив территорией США после того, как Соединенные Штаты "завершат разгром Ирана".

В Иране ответили, что Ормузский пролив невозможно захватить с помощью твита, авианосца, исполнительного указа или предвыборной речи.

Министр обороны США Пит Хегсет утверждал, что у американских военных достаточно ресурсов для поддержания морской блокады Ирана на неопределенный срок.