В Германии призывают ЕС ввести санкции против израильского министра

Высокопоставленные чиновники из рядов консерваторов и социал-демократов в немецкой правящей коалиции призывают ЕС ввести санкции против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира после того, как тот призвал к точечным ликвидациям в Газе каждую ночь.

Об этом говорится в публикации Politico, пишет "Европейская правда".

В выпуске подкаста, вышедшем в минувшую субботу, Бен-Гвир заявил: "Я считаю, что в Газе следует проводить точечные ликвидации, устранять 30, 40 (человек) каждую ночь". "И не только тех, кто представляет непосредственную угрозу. Нет, там есть люди, которые не заслуживают жизни. Они не должны жить. Они даже не люди", – добавил он.

Эти комментарии вызвали решительную реакцию со стороны консерваторов канцлера Германии Фридриха Мерца.

"Бесчеловечные высказывания Бен-Гвира заслуживают лишь осуждения", – заявил изданию Юрген Гардт, пресс-секретарь по вопросам внешней политики фракции ХДС/ХСС в парламенте.

"ЕС должен наложить на него санкции в знак всеобщей значимости человеческого достоинства и прав человека", – добавил Гардт.

Он отметил, что правительство Израиля без Бен-Гвира или его единомышленника из крайне правого крыла, министра финансов Бецалеля Смотрича, сблизило бы Европу и Израиль.

Немецкие социал-демократы высказались в подобном духе. Адис Ахметович, представитель партии по вопросам внешней политики, отметил, что оба министра шокировали международное сообщество еще задолго до своих последних заявлений, и призвал немецкое правительство поддержать санкции против них обоих.

Эти заявления свидетельствуют о существенном изменении позиции Берлина. Германия неоднократно выступала против мер ЕС, направленных против Израиля, включая предложенные в июне санкции против Бен-Гвира и, ещё в прошлом месяце, ограничения на торговлю с незаконными израильскими поселениями на Западном берегу Иордана.

Правительство Мерца пока не последовало призывам законодателей. В Министерстве иностранных дел в понедельник отказались высказать свою позицию, тогда как некоторые правительственные чиновники опасаются, что введение санкций против Бен-Гвира всего за несколько недель до выборов в Израиле 27 октября может сыграть ему на руку.

Напомним, в мае в ЕС заговорили о возможных санкциях против Бен-Гвира из-за его поведения по отношению к участникам пропалестинской флотилии.

Ряд стран ЕС, в том числе Франция и Польша, запретили ему въезд.