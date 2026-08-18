Більшість фінів підтримують заборону соцмереж дітям до 15 років

Понад половина жителів Фінляндії підтримують заборону користування соціальними мережами для дітей віком до 15 років.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать результати опитування, проведеного на замовлення аналітичного центру Toivo, інформує Yle.

За заборону висловилися 53% опитаних, тоді як 28% виступили проти, а ще 19% не визначилися з позицією.

Опитування провела компанія Iro Research. У ньому взяли участь 1000 людей. Похибка становить близько 3,2 відсоткового пункта.

Аналітичний центр Toivo тісно пов'язаний із Національною коаліційною партією глави уряду Петтері Орпо. Раніше цього року прем'єр-міністр Орпо заявляв, що соціальні мережі є одним із ключових чинників недостатньої фізичної активності серед дітей та підлітків.

Нагадаємо, міністерка соціального забезпечення Фінляндії Кароліна Партанен має намір домогтися введення вікових обмежень на користування соціальними мережами.

Європейська комісія 13 липня представила звіт комісії експертів щодо безпеки дітей в інтернеті, в якому рекомендується, щоб неповнолітні віком до 13 років мали лише обмежений у часі доступ до соціальних мереж під наглядом батьків.