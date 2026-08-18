Большинство финнов поддерживают запрет на использование социальных сетей детьми до 15 лет

Более половины жителей Финляндии поддерживают запрет на использование социальных сетей детьми в возрасте до 15 лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу аналитического центра Toivo, сообщает Yle.

За запрет высказались 53% опрошенных, тогда как 28% выступили против, а ещё 19% не определились со своей позицией.

Опрос провела компания Iro Research. В нём приняли участие 1000 человек. Погрешность составляет около 3,2 процентных пункта.

Аналитический центр Toivo тесно связан с Национальной коалиционной партией главы правительства Петтери Орпо. Ранее в этом году премьер-министр Орпо заявлял, что социальные сети являются одним из ключевых факторов недостаточной физической активности среди детей и подростков.

Напомним, министр социального обеспечения Финляндии Каролина Партанен намерена добиться введения возрастных ограничений на пользование социальными сетями.

13 июля Европейская комиссия представила отчет комиссии экспертов по безопасности детей в интернете, в котором рекомендуется, чтобы несовершеннолетние в возрасте до 13 лет имели лишь ограниченный по времени доступ к социальным сетям под присмотром родителей.