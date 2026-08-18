Гігантський лайнер Airbus A380 пошкодив освітлення в аеропорту Мюнхена під час посадки

Airbus A380 авіакомпанії Lufthansa під час посадки в аеропорту Мюнхена ввечері 17 серпня приземлився раніше початку злітно-посадкової смуги та пошкодив її світлосигнальне обладнання.

Про інцидент RTL повідомила речниця Lufthansa, пише "Європейська правда".

Airbus A380, який є найбільшим у світі пасажирським лайнером, виконував рейс із Сан-Франциско.

Приблизно через 11 годин після вильоту під час посадки в Мюнхені він приземлився раніше за початок злітно-посадкової смуги, внаслідок чого було пошкоджено її вогні.

"Стався інцидент", – підтвердила представниця авіакомпанії, зазначивши, що літак безпечно приземлився, а всі пасажири, 351 людина, залишили борт після посадки.

Причини інциденту наразі з'ясовують. За інформацією RTL, Airbus A380 із бортовим номером D-AIML після цього не здійснював польотів.

До розслідування залучили Федеральне бюро розслідування авіаційних подій Німеччини (BFU). Його представники працюють на місці та вилучили бортові самописці літака.

Інцидент стався на тій самій злітно-посадковій смузі, де 15 серпня ледь не сталася катастрофа під час зльоту Boeing 787-9 авіакомпанії Vietnam Airlines. Тоді літак виїхав за межі чотирикілометрової смуги і піднявся в повітря лише незадовго до кінця території аеропорту.

Авіаційні експерти назвали той інцидент надзвичайно небезпечним. Якби пілотам не вдалося вчасно підняти літак у повітря, це могло б призвести до пожежі з сотнями загиблих. Під час невдалого зльоту під загрозою могли опинитися і люди за межами аеропорту.

На початку червня у німецькому аеропорту Франкфурта стався інцидент за участю літака авіакомпанії Lufthansa, внаслідок якого кілька людей зазнали травм.

А в аеропорту Лейпцига біля українського літака було виявлено дрон, оснащений вибухівкою та детонатором.