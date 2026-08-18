Гигантский лайнер Airbus A380 повредил освещение в аэропорту Мюнхена во время посадки

Airbus A380 авиакомпании Lufthansa во время посадки в аэропорту Мюнхена вечером 17 августа приземлился раньше начала взлетно-посадочной полосы и повредил её светосигнальное оборудование.

Об инциденте RTL сообщила пресс-секретарь Lufthansa, пишет "Европейская правда".

Airbus A380, который является крупнейшим в мире пассажирским лайнером, выполнял рейс из Сан-Франциско.

Примерно через 11 часов после вылета во время посадки в Мюнхене он приземлился раньше начала взлетно-посадочной полосы, в результате чего были повреждены ее огни.

"Произошел инцидент", – подтвердила представительница авиакомпании, отметив, что самолет благополучно приземлился, а все пассажиры, 351 человек, покинули борт после посадки.

Причины инцидента в настоящее время выясняются. По информации RTL, Airbus A380 с бортовым номером D-AIML после этого не совершал полетов.

К расследованию привлечено Федеральное бюро по расследованию авиационных происшествий Германии (BFU). Его представители работают на месте и изъяли бортовые самописцы самолета.

Инцидент произошел на той же взлетно-посадочной полосе, где 15 августа едва не произошла катастрофа во время взлета Boeing 787-9 авиакомпании Vietnam Airlines. Тогда самолет выехал за пределы четырехкилометровой полосы и поднялся в воздух лишь незадолго до конца территории аэропорта.

Авиационные эксперты назвали тот инцидент чрезвычайно опасным. Если бы пилотам не удалось вовремя поднять самолет в воздух, это могло бы привести к пожару с сотнями погибших. Во время неудачного взлета под угрозой могли оказаться и люди за пределами аэропорта.

В начале июня в немецком аэропорту Франкфурта произошел инцидент с участием самолета авиакомпании Lufthansa, в результате которого несколько человек получили травмы.

А в аэропорту Лейпцига возле украинского самолета был обнаружен дрон, оснащенный взрывчаткой и детонатором.