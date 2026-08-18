В МЗС показали, як Сибіга і його бельгійський колега вели переговори в укритті

Глава МЗС України Андрій Сибіга і його бельгійський колега Максим Прево через оголошену у Києві повітряну тривогу були змушені вести переговори в укритті.

Відповідне відео опублікувала пресслужба українського МЗС, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у зовнішньополітичному відомстві, тривога розпочалась безпосередньо перед зустріччю Сибіги і Прево.

The air alert in Kyiv began right before the meeting between Ukrainian Acting Foreign Minister @andrii_sybiha and Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, European Affairs and Development Cooperation of Belgium @prevotmaxime. It was already the sixth alert of the… pic.twitter.com/40l1jCG9LL – MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) August 18, 2026

Це була вже шоста тривога за добу, додали в українському МЗС.

"У той час, як російські дрони наближалися до столиці України, дипломати вели переговори в укритті Міністерства закордонних справ – сувора реальність дипломатії в умовах війни", – йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, в ході візиту до Києва Прево, коментуючи питання конфіскації заморожених російських активів, наголосив, що усі можливі ризики мають спільно розділити країни ЄС.

Своєю чергою Сибіга наголосив: зараз настав час активно повернутися до обговорення теми заморожених активів і того, як можна їх використати Україні.