В МИД показали, как Сибига и его бельгийский коллега вели переговоры в укрытии

Глава МИД Украины Андрей Сибига и его бельгийский коллега Максим Прево из-за объявленной в Киеве воздушной тревоги были вынуждены вести переговоры в укрытии.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба украинского МИД, сообщает "Европейская правда".

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, тревога началась непосредственно перед встречей Сибиги и Прево.

The air alert in Kyiv began right before the meeting between Ukrainian Acting Foreign Minister @andrii_sybiha and Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, European Affairs and Development Cooperation of Belgium @prevotmaxime. It was already the sixth alert of the… pic.twitter.com/40l1jCG9LL – MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) August 18, 2026

Это была уже шестая тревога за сутки, добавили в украинском МИД.

"В то время как российские дроны приближались к столице Украины, дипломаты вели переговоры в укрытии Министерства иностранных дел – суровая реальность дипломатии в условиях войны", – говорится в подписи к видео.

Напомним, в ходе визита в Киев Прево, комментируя вопрос конфискации замороженных российских активов, подчеркнул, что все возможные риски должны совместно разделить страны ЕС.

В свою очередь Сибига подчеркнул: сейчас настало время активно вернуться к обсуждению темы замороженных активов и того, как их можно использовать в интересах Украины.