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В МИД показали, как Сибига и его бельгийский коллега вели переговоры в укрытии

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Новости — Вторник, 18 августа 2026, 20:18 — Ирина Кутелева

Глава МИД Украины Андрей Сибига и его бельгийский коллега Максим Прево из-за объявленной в Киеве воздушной тревоги были вынуждены вести переговоры в укрытии.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба украинского МИД, сообщает "Европейская правда".

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, тревога началась непосредственно перед встречей Сибиги и Прево.

Это была уже шестая тревога за сутки, добавили в украинском МИД.

"В то время как российские дроны приближались к столице Украины, дипломаты вели переговоры в укрытии Министерства иностранных дел – суровая реальность дипломатии в условиях войны", – говорится в подписи к видео.

Напомним, в ходе визита в Киев Прево, комментируя вопрос конфискации замороженных российских активов, подчеркнул, что все возможные риски должны совместно разделить страны ЕС.

В свою очередь Сибига подчеркнул: сейчас настало время активно вернуться к обсуждению темы замороженных активов и того, как их можно использовать в интересах Украины.

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Бельгия Сибига МИД
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