СМИ: Трамп хочет встретиться с лидером Северной Кореи этой осенью

Президент США Дональд Трамп, по всей видимости, настаивает на том, чтобы его помощники организовали встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном уже этой осенью.

Об этом стало известно The Wall Street Journal от осведомлённых собеседников, пишет "Европейская правда".

По словам чиновников, американский президент в частных беседах обсуждал возможность организации личной встречи с лидером Северной Кореи во время своей следующей поездки в Азию, которая может состояться в ноябре.

Впрочем, как отметили собеседники, официальная подготовка к возможной встрече ещё не началась.

Хотя глава Белого дома рассматривает это как шанс возобновить диалог с Северной Кореей, аналитики и некоторые американские чиновники заявили, что не ожидают значительного прогресса, поскольку со времени трех предыдущих саммитов Трампа и Ким Чен Ына ядерный арсенал КНДР только укрепился.

В ходе первого президентского срока Трамп провел три встречи с Ким Чен Ыном: в Сингапуре, Ханое и на корейской границе – тогда впервые действующий президент США ступил на территорию КНДР.

Их дипломатия не принесла конкретных результатов, хотя Трамп положительно отзывался о переговорах и заявлял, что ядерной угрозы со стороны КНДР "больше не существует".

Сейчас Пхеньян, как известно, активно поставляет России оружие и предоставляет военных для участия в боевых действиях против Украины. Осенью прошлого года Трамп заявлял, что "с удовольствием" встретился бы с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и даже был готов продлить своё пребывание в Южной Корее ради этой встречи.

Недавно Трамп резко сократил военные учения с Южной Кореей и объяснил это "очень хорошими отношениями" с Ким Чен Ыном.

Впоследствии Трамп заявил, что северокорейский лидер всегда относился к нему с большим уважением.