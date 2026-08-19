До Польщі повернуть спецлітаками ще 12 постраждалих у смертельній ДТП автобуса в Угорщині

У середу польський уряд організовує повернення додому ще 12 паломників, які потрапили у смертельну ДТП в Угорщині під час повернення автобусом з поїздки до Боснії і Герцеговини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив речник уряду Адам Шлапка.

Речник повідомив, що 19 серпня до Польщі мають повернутися ще 12 постраждалих в аварії автобуса на території Угорщини.

Jutro do Polski wróci kolejnych 12 osób rannych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech. Pacjenci przylecą dwoma samolotami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych. – Adam Szłapka (@adamSzlapka) August 18, 2026

"Пацієнти прибудуть на двох літаках Повітряної служби екстреної медичної допомоги та протягом усієї подорожі будуть під наглядом медичного персоналу", – зазначив він.

Перед цим урядовим спецрейсом забрали 21 постраждалого.

Нагадаємо, вихідними автобус із польськими паломниками, що поверталися з Меджугор'є у Боснії і Герцеговині, зазнав аварії на території Угорщини. Внаслідок ДТП 12 пасажирів загинули. Всього на борту було 59 людей – двоє водіїв та 57 пасажирів.

Міністр інфраструктури Польщі після цього доручив провести додаткові перевірки автобусів, якими подорожують поляки у країні та за кордоном.

В Угорщині відкрили справу проти водія, який був за кермом. Припускають, що він заснув і втратив керування. 18 серпня суд ухвалив рішення про тимчасовий арешт водія; чоловік має провести під вартою щонайменше місяць.