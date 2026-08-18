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До Польщі повернули спецрейсом половину паломників, які потрапили в смертельну ДТП в Угорщині

Новини — Вівторок, 18 серпня 2026, 08:59 — Марія Ємець

До Польщі повернули державним спецрейсом близько половини польських паломників, автобус яких зазнав смертельної аварії на шляху через Угорщину. 

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Державний спецрейс вилетів з угорського Дебрецена та приземлився в аеропорту Жешува ввечері 17 серпня, забравши з Угорщини 21 постраждалого, яких можна було транспортувати без зайвих ризиків. Ще один з паломників вирішив повертатися до Польщі окремо з родиною. 

П’ятьох людей одразу з борту забрали до лікарень, ще 16 не потребували госпіталізації. 

Ще 18 постраждалих поки залишаються в Угорщині. Стан двох пацієнтів називають критичним.

Нагадаємо, вихідними автобус із польськими паломниками, що поверталися з Меджугор'є у Боснії і Герцеговині, зазнав аварії на території Угорщини. Внаслідок ДТП 12 пасажирів загинули. Всього на борту було 59 людей – двоє водіїв та 57 пасажирів. 

Міністр інфраструктури Польщі після цього доручив провести додаткові перевірки автобусів, якими подорожують поляки у країні та за кордоном.  

В Угорщині відкрили справу проти водія, який був за кермом. Припускають, що він заснув і втратив керування. 


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