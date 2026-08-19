В Польшу вернут спецрейсами ещё 12 пострадавших в смертельной аварии автобуса в Венгрии

В среду польское правительство организует возвращение домой ещё 12 паломников, которые попали в смертельное ДТП в Венгрии во время возвращения на автобусе из поездки в Боснию и Герцеговину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь правительства Адам Шлапка.

Шлапка сообщил, что 19 августа в Польшу должны вернуться ещё 12 пострадавших в автобусной аварии на территории Венгрии.

Jutro do Polski wróci kolejnych 12 osób rannych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech. Pacjenci przylecą dwoma samolotami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych. – Adam Szłapka (@adamSzlapka) August 18, 2026

"Пациенты прибудут на двух самолетах Воздушной службы экстренной медицинской помощи и на протяжении всего путешествия будут находиться под наблюдением медицинского персонала", – отметил он.

Ранее правительственным спецрейсом эвакуировали 21 пострадавшего.

Напомним, в выходные автобус с польскими паломниками, возвращавшимися из Меджугорья в Боснии и Герцеговине, попал в аварию на территории Венгрии. В результате ДТП погибли 12 пассажиров. Всего на борту находилось 59 человек – два водителя и 57 пассажиров.

Министр инфраструктуры Польши после этого поручил провести дополнительные проверки автобусов, на которых поляки путешествуют по стране и за рубежом.

В Венгрии возбудили уголовное дело против водителя, который находился за рулем. Предполагается, что он заснул и потерял управление. 18 августа суд вынес решение о временном аресте водителя; мужчина должен провести под стражей не менее месяца.