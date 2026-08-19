Евакуйовані з німецького міста на кордоні з Бельгією через пожежу досі не можуть повернутися

Мешканці прикордонного німецького міста Моншау, яких евакуювали через велику пожежу в заповіднику на території Бельгії, досі не можуть повернутись додому.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Евакуйованим ввечері у неділю мешканцям Моншау – яких близько 30 осіб – досі не дають дозволу на повернення додому, оскільки ліквідація масштабної лісової пожежі поруч у Бельгії триває.

Ситуація у зоні гасіння пожежі ще не вважається контрольованою, але покращується. На середу дають оптимістичні прогнози – очікується дощ.

"Доки ми не побачимо значного покращення ситуації, розпорядження про евакуацію залишиться чинним", – повідомив речник місцевої пожежно-рятувальної служби Тобіас Шелл.

Евакуйованим мешканцям бельгійського села з іншого боку кордону ще у понеділок дозволили повертатися.

У вівторок дим від пожежі був відчутний навіть за 100 км на схід, поблизу Кельна.

Пожежу у природному заповіднику Гоес-Фенн вже називають рекордною у новітній історії Бельгії, вона охопила близько 3000 гектарів. В неділю на підмогу бельгійським вогнеборцям приїхали пожежники з Німеччини.

Перед тим на прохання Бельгії ЄС відправив на допомогу три вертольоти та два спецлітаки від інших країн-членів.