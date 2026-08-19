Эвакуированные из немецкого города на границе с Бельгией из-за пожара еще не могут вернуться

Жители приграничного немецкого города Моншау, которых эвакуировали из-за крупного пожара в заповеднике на территории Бельгии, до сих пор не могут вернуться домой.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Эвакуированным вечером в воскресенье жителям Моншау – которых около 30 человек – до сих пор не дают разрешения на возвращение домой, поскольку ликвидация масштабного лесного пожара неподалеку в Бельгии продолжается.

Ситуация в зоне тушения пожара пока не считается контролируемой, но улучшается. На среду дают оптимистичные прогнозы – ожидается дождь.

"Пока мы не увидим значительного улучшения ситуации, распоряжение об эвакуации останется в силе", – сообщил представитель местной пожарно-спасательной службы Тобиас Шелл.

Эвакуированным жителям бельгийской деревни с другой стороны границы ещё в понедельник разрешили вернуться.

Во вторник дым от пожара был ощутим даже в 100 км к востоку, вблизи Кёльна.

Пожар в природном заповеднике Гоес-Фенн уже называют рекордным в новейшей истории Бельгии, он охватил около 3000 гектаров. В воскресенье на помощь бельгийским пожарным приехали пожарные из Германии.

Ранее по просьбе Бельгии ЕС направил на помощь три вертолёта и два спецсамолёта из других стран-членов.