Сибигу вновь назначили на должность министра иностранных дел

Министр иностранных дел Андрей Сибига был переизбран на эту должность в обновленном правительстве.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на трансляцию голосования.

В среду, 19 августа, Рада одобрила назначение Сибиги министром иностранных дел: за это решение проголосовали 266 депутатов.

Во время выступления в Раде Сибига назвал три приоритета в работе Министерства иностранных дел.

Как известно, 17 июля на заседании правительства под руководством премьер-министра Сергея Корецкого на Сибигу было возложено исполнение обязанностей министра иностранных дел Украины.

Напомним, в новом правительстве сменился вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Вместо Тараса Качки должность занял бывший постоянный представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

Подробности читайте в статье: Качка уходит, "Качка-Кос" остается. Почему меняют вице-премьера по вопросам ЕС и что это означает.